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June 25 2021 - 19:38

بحماية العدو الاسرائيلي.. مستوطنون صهاينة اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين بالضفة المحتلة

منذ 26 mins 25 June، 2021
اعتداءات الصهاينة
عربي وإقليمي - فلسطين

أحرق مستوطنون صهاينة الجمعة العشرات من أشتال التين والزيتون في منطقة “الرأس” المهددة بالاستيلاء غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحماية جنود العدو الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المواطنين والدفاع المدني تمكنوا من أخماد الحرائق التي أشعلها المستوطنون، قبل وصولها إلى مزيد من الأشتال”.

وقالت المصادر “أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جنود الاحتلال، للمشاركين في فعالية أداء الصلاة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء في المنطقة المذكورة”.

وأفادت المصادر أن “الاحتلال منع المواطنين من الوصول إلى المنطقة التي أقام عليها بؤرة استيطانية جديدة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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