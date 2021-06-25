مراكز لقاح “فايزر” تفتح اليوم الجمعة أبوابها في ماراتون يستمر إلى يوم غدٍ السبت، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 08:54

مراكز لقاح “فايزر” تفتح اليوم الجمعة أبوابها في ماراتون يستمر إلى يوم غدٍ السبت، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق

منذ 26 mins 25 June، 2021
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