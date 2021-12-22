السلطات الصحية الأميركية اجازت استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 22 2021 - 21:38

السلطات الصحية الأميركية اجازت استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد-19

منذ 2 ساعة 22 December، 2021
فايزر
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اجازت “إدارة الغذاء والدواء” الأميركية الاستخدام الطارىء للأقراص المضادة لكوفيد-19 من مختبرات “فايزر”، في خطوة مهمة على صعيد مكافحة الوباء يمكن أن تسمح لملايين المرضى بالحصول على العلاج، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقالت المسؤولة في الادارة المذكورة “إف.دي.إيه” باتريسيا كافازوني في بيان، “توفر هذه الموافقة أداة جديدة لمحاربة كوفيد-19 في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحورات جديدة”.
واشارت “إف.دي.إيه” الى ان “هذه الحبوب يمكن إعطاؤها للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون 12 عاما وما فوق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة