إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات قرب جبل صبيح جنوب #نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2021 - 20:46

إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات قرب جبل صبيح جنوب #نابلس

منذ 18 mins 24 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة