“تيار الوفاء” ندد بقمع الإدارة الأمريكية للإعلام: دليل ضعف وخوف من الكلمة المقاومة

قال “تيار الوفاء الإسلامي” البحريني المعارض في بيان له الاربعاء “قامت الإدارة الأمريكية في خطوة ظالمة عن طريق ما يسمى بوزارة العدل بالاستيلاء على العشرات من المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت في انتهاك صارخ لحرية الإعلام، وحقوق الناس في الوصول للمعلومة والخبر”.

ولفت التيار الى ان “هذه الخطوة الأمريكية الظالمة التي تستهدف التعتيم على الإعلام النزيه والحر دليل ضعف وخوف من الكلمة المقاومة وتكشف حقيقة الشعارات الجوفاء التي يرفعها المسؤولون الأمريكيون فيما يتعلق بحرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وتفضح تهافت المنطق الأمريكي في مقارعة الكلمة والفكر المقاوم”.

واضاف التيار “كما يثير اتخاذ مثل هذه الخطوة وفي هذا التوقيت الريبة من دوافعها، ويعزز التكهنات بوجود نوايا خبيثة لدى الإدارة الأمريكية لتصعيد مؤامراتها في المنطقة، بعيدا عن عيون الإعلام الحر والملتزم بقضايا الشعوب”، وتابع “نعلن تضامننا مع جميع وسائل الإعلام المستهدفة، وندين هذه الإجراءات الأمريكية غير القانونية ونؤكد أن هذه الأساليب غير قادرة على حجب الحق والحقيقة”.

المصدر: بريد الموقع