تيار الوفاء الإسلامي يدين طرد السفير اللبناني من البحرين ويدين جريمة التطبيع مع كيان الاحتلال

اعتبر المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي في البحرين ان” النظام الخليفي يروّج من خلال خيانته مع كيان الاحتلال أنّه يطبّق معادلة التطبيع مقابل الاستقرار والسلام والتنمية، بينما في الحقيقة هو يطبّق معادلة خاسرة، وهي التطبيع مقابل البقاء في الحكم، وإن تصريح الطرفين بأن التطبيع هو بوابة الاستقرار والتنمية والسلام والتطور هو خداع للرأي العام في البحرين ولشعوب المنطقة، وإن علاقة التطبيع هي علاقة بين مخدوع وخادع”.

وجدد تيار الوفاء الإسلامي إدانته لجريمة التطبيع، ودعا أبناء شعب البحرين للمواجهة الجادة لكل مظاهر وجهود التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي.

وأدان”طرد السلطة الخليفية لسفير جمهورية لبنان الشقيقة من البحرين، وارتهان السلطة الخليفية للنظام السعودي، والمشاركة في الحرب الاقتصادية السعودية ضد شعب لبنان، وعدم الاعتبار من تجربة الأزمة السعودية القطرية، وتعريض الشعب القطري الشقيق لمخاطر المغامرة والمراهقة السياسية السعودية”.

المصدر: تيار الوفاء الإسلامي