الجيش: إحباط تهريب محروقات وطحين ودخان وتنباك بقاعا وشمالا

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتبارا من تاريخ 18/6/2021 ولغاية 22/6/2021، ثمانية عشر موقوفا لبنانيا وسوريا وفلسطينيا، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قدِّرت بحوالي: 11000 ليتر من مادة المازوت و2000 ليتر من مادة البنزين، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان والتنباك المعسل وكلها محملة في 3 صهاريج و4 سيارات و6 آليات من نوع بيك اب وآليتي فان، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام