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June 22 2021 - 16:00

وزير الخارجية السعودي يتطلع إلى “السلام والايجابية” من حكومة العدو الجديدة

منذ 59 mins 22 June، 2021
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
السعودية - عربي وإقليمي

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء، عن أمله في أن يؤدي تغيير الحكومة في كيان العدو الاسرائيلي إلى “موقف أكثر إيجابية تجاه عملية السلام مع الفلسطينيين”، على حد تعبيره.

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي في فيينا مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، ردا على سؤال حول موقف المملكة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت “لا تربطنا علاقات مع “إسرائيل”، لذلك تغيير الحكومة هناك لا ينعكس علينا، لكن نتمنى أن يكون هناك موقف أكثر إيجابية من عملية السلام”، حسب زعمه.

وتابع “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تسبب في عدم الاستقرار في المنطقة”.

المصدر: سبوتنيك

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