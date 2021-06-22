كوبا: لقاح “عبدالله” المحلي ضد كورونا فعال بنسبة 92.28%

أعلن “مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” في كوبا مساء الاثنين، أن “أبدالا”، اللقاح التجريبي، الذي يطوره هذا المختبر الكوبي ضد فيروس كورونا، برهن عن فعالية بنسبة 92.28% في مكافحة كوفيد-19.

وقال المركز في تغريدة على تويتر، إن “أبدالا، اللقاح الذي يطوره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات”.

وبلغ هذا اللقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقع أن يحصل في أواخر يونيو/الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

واشتق اسم اللقاح من “مسرحية عبد الله” التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي الراحل سنة 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبد الله.

المصدر: وكالات