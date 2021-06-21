“كتائب الأقصى” للعدو الاسرائيلي: المقاومة مستعدة.. الصاروخ بالصاروخ

قال الناطق باسم “كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي” الجناح العسكري لحركة (فتح) أبو محمد الاثنين إن “الاحتلال ان لم يرضخ لشروط المقاومة الفلسطينية فسيكون هناك موقف”، ولفت إلى أنه “اذا قامت قوات الاحتلال باستهداف قطاع غزة مرة أخرى فإن الصاروخ سيكون بالصاروخ”، ووجه رسالة الى رئيس حكومة العدو الاسرائيلي نفتالي بينت مؤكدا “استعداد المقاومة وأن الصاروخ بالصاروخ والرشقة بالرشقة”.

وأضاف أبو محمد “لم ولن نتحدث خارج عما تم الاتفاق عليه داخل غرفة العمليات المشتركة، فنحن في كتائب الأقصى موقفنا كباقي الفصائل، أنه إن أقدم الاحتلال على استهداف قطاع غزة بأي صاروخ سنرد بصاروخ”، وأكد أنه “اذا فشلت الاتفاقيات ولم يتم تنفيذ الشروط التي تم ارسالها عبر غرفة العمليات المشتركة، فإن الفصائل سيكون لها موقفاً واضحاً وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي”.

وأشار أبو محمد إلى أن “الشروط تتمثل في فتح مساحة الصيد امام الصيادين الى 12 ميلا وفتح المعابر كما كانت وإعادة الاعمار”، ولفت إلى أن “الفصائل أرسلت رسالة واضحة عبر الوسيط حول ذلك”، وتابع “الاحتلال يعلم جيدا أن المقاومة لن تجعل عدم الالتزام بالشروط، أن يمر مرور الكرام، حيث أن إسرائيل ان لم تلتزم فهي على موعد مع موجة جديدة بكافة فصائل المقاومة التي كانت في معركة سيف القدس”.