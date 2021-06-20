إضراب لموظفي الإدارة العامة في لبنان

دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها الاحد “للإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل لمدة ثلاثة ايام تبدأ نهار الثلاثاء الواقع فيه 22/6/2021″، وحثت على “مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر الإثنين وعند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة”. وأعلنت انها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، آملة ان لا تضطر إلى المزيد من التصعيد”.

وقالت الهيئة “نؤكد عدم قدرة الموظفين في هذه المرحلة على المزيد من الصبر، فلقد استنفدوا كل ما لديهم من القدرة على التحمل”، واستنكرت “أسلوب التعاطي مع معاناة الموظفين ومع مطالبهم المحقة التي تشكل الحد الأدنى الضروري لاحتفاظهم برمق الحياة لهم ولعائلاتهم، وبالقدرة على استمراريتهم في أداء مهامهم الوظيفية”.

ودعت الهيئة “للعمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية”، وطالبت “بالإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز ال 50 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة”.

وشددت الهيئة على “ضرورة حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة”، ودعت “لإعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية”، وأكدت على “حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإلى أن يتحقق ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام