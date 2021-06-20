زيت جوز الهند يثبت فاعليته لتقليل حجم الخصر

أثبت زيت جوز الهند فاعليته في إنقاص حجم الخصر، وذلك بعد إجراء دراسات حديثه عليه، والتي أثبتت كذلك أنه يلعب دورا في إنقاص الوزن وتحسين مؤشر كتلة الجسم.

وقال موقع “healthline” إن الزيت المستخلص من ثمرة جوز الهند المجففة يحتوي على حمض اللوريك، وهو من الأحماض الدهنية المشبعة التي تعمل بكفاءة على حرق دهون الجسم بشكل سريع وزيادة شعور الإنسان بالطاقة والحيوية.

ويحتوي الزيت المستخلص من جوز الهند الطازج على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي لا تخزن في الأنسجة الدهنية لذلك فهذا النوع من الزيت مستخدم لأغراض إنقاص الوزن.

وأوضحت الدراسات أن الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند والدهون لا ترفع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في مصل الدم، كما هو الحال مع الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، يشار هنا إلى أن الملعقة الكبيرة من زيت جوز الهند تحتوي على 13.6 غرامًا من الدهون و117 سعرة حرارية.

تأتي نتائج تلك الدراسة مناقضة لنتائج دراسة أخرى حذرت من تناول زيت جوز الهند كطعام، وأوصت باستخدامه فقط لأغراض التجميل.

قالت البروفيسور في مدرسة الصحة العامة “هارفاد” والاختصاصية في علم الأوبئة، كارين ميهلس، إن زيت جوز الهند له شعبية كبيرة بين مؤيدي نمط الحياة الصحية والذي يعتبر منتج مفيدا للغاية، ولكن في الواقع هو يضر بالصحة.

وبحسب موقع “بزنس إنسايدر”، تحدثت الخبيرة عن هذا المنتج الذي يستخدم بكثرة في الغرب ووصفته بـ”من أسوأ ما يمكن أن يؤكل”.

وفقا لها، زيت جوز الهند يحوي 80% من الدهون المشبعة، وهذا ضعف شحم الخنزير و60% أكثر من دهون لحوم البقر، هذه الدهون تزيد من مستوى “الكولسترول السيء” ، وهذا يؤدي إلى تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: سبوتنيك