هل يعجّل زيت جوز الهند البكر بالشفاء من كورونا؟

توصلت دراسة حديثة أجراها “معهد أبحاث الغذاء والتغذية” التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء الأشخاص المشتبه في إصابتهم بمرض “كوفيد 19”.

ونقلت صحيفة “مانيلا تايمز” الفلبينية عن “معهد أبحاث الغذاء والتغذية”، القول إنه “يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها بمرض كوفيد-19، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات”.

وقد شملت الدراسة – التي نشرت نتائجها في مجلة “جورنال أوف فانكشونال فوودز” الدولية – 63 شخصا كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا بإقليم لاجونا.

من ناحية أخرى، بددت وزارة الصحة المخاوف المتعلقة بأن سلالة فيروس كورونا التي تحتوي على خصائص من سلالتي المملكة المتحدة والهند ستجد طريقها إلى البلاد.

المصدر: وكالات