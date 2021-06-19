جولة على بحيرة القرعون للوزير السابق مراد وسفير ​الباراغواي​ في لبنان

جال الوزير السابق حسن مراد و سفير ​الباراغواي​ في لبنان اوزفالدو اديب البيطار على بحيرة القرعون يرافقهم رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر واعضاء من الاتحاد.

مراد شرح للسفير الضيف قائلا:”الحال الكارثية لهذا المرفق الحيوي واسباب التلوث وتداعياته”،داعيا”الى رفع هذا الملف البيئي الحساس و الضاغط الى مستوى الهم الوطني والقضية الكبرى من خلال خطة عملية سريعة التنفيذ لاستنقاذ المنطقة من شرور التلوث وآثاره الخطرة والقاتلة في آن جراء الانتشار المخيف للأوبئة والامراض المستعصية”.

ووصف البحيرة ونهر الليطاني بالشريان الحيوي للبقاع.

هذا واستكمل مراد وسفير الباراغواي الجولة على مؤسسات الغد الافضل في الخيارة وكانت مناسبة للقاء البعض من ابناء الجالية الباراغوانية في لبنان.

المصدر: موقع المنار