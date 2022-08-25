ياسين تابع موضوع تفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون تمهيدا لاتخاذ إجراءات رادعة

تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين موضوع تسرب وتفريغ مياه آسنة في بحيرة القرعون، وعلى أثره كلف رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية جورج عقل التحقيق في الموضوع، بالتعاون والتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وستقوم وزارة البيئة على ضوء المستجدات باتخاذ الاجراءات الرادعة، وبخاصة انها تولي مكافحة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون اولوية قصوى وتعمل بالتنسيق مع الادارات المعنية والمنظمات الدولية على احياء وإطلاق المشاريع المرتبطة بالقانون 63 (2016) من أجل رفع التلوث عن النهر والبحيرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام