التحكم المروري: قطع السير على طريق #كورنيش_المزرعة قرب جامع عبد الناصر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 13:18

التحكم المروري: قطع السير على طريق #كورنيش_المزرعة قرب جامع عبد الناصر

منذ 22 mins 19 June، 2021
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