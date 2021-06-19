لــجــنــة الانــتــخــابات الإيــرانــيــة: إبراهيم رئيسي حصل على 62% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بحسب النتائج الأولية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 10:16

لــجــنــة الانــتــخــابات الإيــرانــيــة: إبراهيم رئيسي حصل على 62% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية بحسب النتائج الأولية

منذ 27 mins 19 June، 2021
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