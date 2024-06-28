الايرانيون في الخارج ينتخبون رئيسهم ويؤكدون تمسكهم بقيم النظام الاسلامي

شارك الإيرانيون في الخارج بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وشرعت البعثات الايرانية وبما يشمل السفارات والقنصليات العالمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول المختلفة، في المهام الموكلة اليها من اجل تنفيذ عملية الاقتراع واستقبال الناخبين الايرانيين للادلاء باصواتهم.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم. وبحسب لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان عدد مراكز الاقتراع في الخارج، يبلغ 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

اقبال واسع للمشاركة بالانتخابات في سوريا

فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق عددا من مراكز الاقتراع تتيح المشاركة أمام أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في سورية، وإعطائهم حقهم في الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس جديد لبلادهم بعد حادث استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وانطلق العمل تمام الثامنة صباحاً، حيث اقبل الإيرانيون المقيمون في سورية بكثافة إلى المراكز الانتخابية بالنسبة لعددهم، ما يعطي مؤشراً على الاقبال الواسع من قبلهم على العملية الانتخابية التي تجري في أجواء مريحة، حيث لم تشهد أي نوع من التجاوزات.

ويبلغ عدد الناخبين حوالي 6 آلاف شخص يحق لهم المشاركة حسب ما أكده لنا سفير الجمهورية الإسلامية د. حسين أكبري، متوقعاً أن يصل عدد المشاركين إلى 5 آلاف، وأضاف أكبري في تصريحه تم التنسيق مع كل من وزارتي الخارجية والداخلية السورية لافتتاح 10 مراكز اقتراع في سورية موزعة على 4 محافظات في البلاد.

وتتوزع مراكز الانتخابات الرئاسية الإيرانية للجالية المقيمة في سورية، على أربع مدن، 7 مراكز في العاصمة دمشق، ومركز في حلب وآخر في اللاذقية إضافة لمركز جوال في دير الزور شرقي البلاد، وحيث تستمر حتى الثامنة مساءً مع احتمالية التمديد في حال استدعى ذلك.

وأوجز مراسل المنار في سوريا، الأجواء الانتخابية، لحظة فتح صناديق الاقتراع.

وعبّر أبناء الجالية الإيرانية في سورية عن حرصهم على ممارسة حقهم في انتخاب رئيس لبلادهم، واعتبروا أن إقبالهم اليوم هو وفاء لروح الشهيد الرئيس السيد ابراهيم رئسي وكافة الشهداء في محور المقاومة.

وأكد الناخبون الإيرانيون من مقر سفارة بلادهم في دمشق، أن هذه الانتخابات إنما هي تعبر عن قوة بلادهم وتدعم قيادتهم في نصرة كافة المظلومين وخاصة الشعب الفلسطيني.

اقبال لافت للمشاركة في الانتخابات في بيروت

وفي بيروت، فَتحتِ السِفارةُ الإيرانيةُ في بيروتَ، أبوابَها أمامَ الناخبين، منذ ساعاتِ الصباح، للإدلاءِ بأصواتِهم في الانتخاباتِ الرئاسيةِ الإيرانيّة الرابعةَ عَشْرَة.

وفي تصريحٍ لقناةِ المنار، عَقِبَ الإدلاءِ بصوتِه، أكّد السفيرُ الإيرانيُّ في لبنان مجتبى أماني أنَّ السِفارةَ ستَستمرُّ في استقبالِ الناخبين، حتى الساعةِ السادسةِ مساءً، معَ احتماليّةِ تمديدِ الوقت.

واستعرضت مراسلة المنار في السفارة الإيرانية في بيروت، أجواء الانتخابات، حتى ساعات الظهر الأولى.

الانتخابات في العراق وباكستان تجري بسلاسة

وكذلك، انطلقت عملية الاقتراع بالسفارة الإيرانيّة في العراق ، منذ الصباح الباكر حيث توافد الناخبون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. السفير الإيراني في العراق محمد كاظم، أكّد خلال تصريح لقناة المنار، أنّ مقر سفارة بلاده يشهد اقبالًا واسعًا للمشاركين في الانتخابات الرئاسيّة.

وفي باكستان، أدلى الإيرانيون بأصواتهم، وتوافد العديد منهم منذ الصباح الباكر إلى المراكز المخصصة للإقتراع في العاصمة إسلام آباد وبعض المناطق لانتخاب رئيسٍ جديدٍ خلفاً لشهيد الخدمة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي. وقد جرت العملية الانتخابية بسلاسة.

إجراء الانتخابات الرئاسية في بكين

وتجرى الجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في بكين وشانغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ. وأعلن محسن بختيار سفير ايران لدى الصين “مع بدء التصويت للجولة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية ترحب سفارة جمهورية إيران الإسلامية في بكين، إلى جانب القنصليات العامة الثلاث في شنغهاي وقوانغتشو وهونج كونج، بمواطنيها الأعزاء للتصويت”.

اجراء عملية التصويت في السفارة الإيرانية في إندونيسيا

وأعلن السفير الايراني لدى اندونيسيا محمد بروجردي عن بدء عملية التصويت للانتخابات في هذا البلد، وقال “لقد تم نصب صندوق اقتراع في مدرسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جاكرتا، ومنذ بدء التصويت حضر المواطنين المقيمين للتصويت. وسارت الانتخابات بشكل جيد”.

وقال “آمل، كما هو الحال دائمًا، أن يتخذ الشعب الإيراني الذكي الخيار الأفضل للبلاد، وأن يكون لدينا حكومة قوية وفعالة من شأنها حل المشكلات الاقتصادية ورفع الصورة الدولية للبلاد والمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها”.

الإيرانيون يُدلون بأصواهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة الإيرانية بتونس

فتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تونس عددا من مراكز الاقتراع تتيح المشاركة أمام أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في تونس، وإعطائهم حقهم في الإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار رئيس جديد لبلادهم بعد حادث استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي.

وفتحت مراكز الاقتراع في تمام الثامنة صباحاً، حيث أقبل الإيرانيون المقيمون في تونس للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تجري في أجواء مريحة، حيث لم تشهد أي نوع من التجاوزات.

الايرانيون المقيمون في سلطنة عمان يشاركون بقوة في الانتخابات الرئاسة

ومنذ الصباح الباكر بدأ حضور الايرانيين المقيمين في سلطنة عمان الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

ووجه سفير الجمهورية الاسلامية في مسقط، موسى فرهنك، الشكر الى سلطنة عمان لتوفيرهم الاجواء اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في السفارة الايرانية في مسقط.

واشار الى فتح صناديق الاقتراع منذ الساعة 8 صباحا، ووسط حضور كثيف من الجالية الايرانية والزوار، لافتا الى سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر. وبين السفير الايراني ان الجالية الايرانية في عمان تبلغ حوالي 20 الف شخص وحتى الان ما يقرب من 50% منهم حضروا للمشاركة في الانتخابات.

مشاركة واسعة النطاق للانتخابات الرئاسية الايرانية في السويد

مع بدء موعد التصويت في السويد، بدأ المواطنون الأعزاء الذين يعيشون في هذا البلد حضورهم المكثف للمشاركة في الانتخابات في مدينتي ستوكهولم (في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية) وغوتنبرغ. بطريقة جعلت في اللحظات الأولى، تشكيل صف كبير من المهتمين بالنظام الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في هذا الأمر المهم.

وفي هذه الفترة من الانتخابات، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى يتمكن جميع الوطنيين الأعزاء الذين يعيشون في السويد من الإدلاء بأصواتهم في الصناديق عن طريق السفر لمسافة ليست طويلة.

وفي تركيا، شارك الإيرانيون بكثافة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مجددين تمسكهم بقيم الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي في البلاد.

المصدر: موقع المنار + وكالات