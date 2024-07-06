برقيات تهنئة للرئيس بزشكيان بعد فوزه الانتخابات الرئاسية في ايران

وجه عدد من قادة ورؤساء الدول في العالم، برقيات تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، والتي جرت في ايران يوم أمس الجمعة.

وأبرق الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس الاسد في برقيته “أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها.

وأضاف الرئيس الأسد “ان بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة، التي لطالما تمسكت بها سورية وإيران”.

وتابع “سنعمل معكم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي، وستبقى المقاومة هي النهج المشترك الذي نسير عليه صوناً لعزة بلادنا ودفاعاً عن مصالح شعوبها.”

كما هنأ رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد يهنئ نظيره مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات ويؤكد حرصه على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين.

وقال رشيد في تدوينة له على منصة “نُبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية نجاح الانتخابات الرئاسية، ونهنئ مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب بفوزه في الانتخابات، ونتمنى له التوفيق والنجاح بمهام عمله وبما يحقق طموحات وتطلعات الشعب الإيراني”.

وأضاف: “نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الجارين”.

وقالت وكالة الانباء السعودية “واس” ان “خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ارسلا تهنئة الى الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية”.

كما أعلن الكرملين ان”الرئيس بوتين بعث برقية تهنئة لمسعود بزشكيان بمناسبة فوزة بالرئاسة”.

وبوره، قال رئيس وزراء باكستان في رسالة وجهها إلى الشعب الايراني “أهنئ أخي الدكتور بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأنا على استعداد للعمل معه بفارغ الصبر لتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين.

وأكد شهباز شريف “إنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب الدكتور بزشكيان لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف “باكستان وإيران، باعتبارهما دولتين متجاورتين، تتمتعان بعلاقات وثيقة وتاريخية، لذا يجب علينا ضمان مستقبل مشرق لبلدينا من خلال التعاون متبادل المنفعة”.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية مسعود بزشكيان بفوزه الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في إيران في رسالتين منفصلتين، وأكدا على التعاون الوثيق لرفع مستوى العلاقات بين البلدين الجارين.

هذا، وهنأ وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بينتو، مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية وفوز مسعود بزشكيان بمنصب رئيس الجمهورية.

وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، كتب إيفان خيل بينتو “ان جمهورية فنزويلا البوليفارية تهنئ شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتزام الذي أظهره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو 2024، والتي أدت إلى فوز السيد مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية الإيرانية”.

الأمين العام لمنظمة شنغهاي”تشانغ مين”هنأ بزشكيان على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأضاف تشانغ مين: “أتمنى للسيد بزشكيان مسارا قويًا لتحقيق إنجازات مهنية جديدة، والفوز بما يتماشى مع مصالح البلاد وما اتمنى السلام والسعادة والازدهار للشعب الإيراني”.

المصدر: مواقع