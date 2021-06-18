توزيع شتول على صغار المزارعين في الهرمل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 17:20

توزيع شتول على صغار المزارعين في الهرمل

منذ 6 mins 18 June، 2021
زراعة
لبنان

أطلقت محطة الابحاث العلمية والزراعية في الهرمل المرحلة الاولى من توزيع شتول الخضار المتنوعة والمقدمة من الإدارة العامة للمصلحة لصغار المزارعين.

وعقد لقاء إرشادي سبق التوزيع حضره وفد مؤسسة جهاد البناء الإنمائية ومهندسون زراعيون ومزارعون وممثلون عن الأحزاب والجمعيات الزراعية.

وألقى مدير المحطة المهندس الزراعي لؤي قانصوه كلمة عرف فيها بدور المحطة في خدمة المزارعين، كما شرحت المهندسة الزراعية إسراء مرتضى كيفية التعاطي مع الشتول ومكافحة أمراضها، بعدها تم توزيع عدد من أصناف المزروعات.

المصدر: مراسل الموقع

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