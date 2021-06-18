السفارة الايرانية في بيروت تفتح أبوابها للناخبين

فتحت السفارة الإيرانية في بيروت أبوابها للناخبين الإيرانيين، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السادسة مساءً، وهي مدة قابلة للتمديد.

من جهته، أدلى السفير الإيراني في بيروت، محمد جواد فيروزنيا، بصوته، لافتاً إلى أن “نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية، خاصة في لبنان، تقارب نسبة الإقبال التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الماضية، حيث شهدنا منذ صبيحة هذا اليوم حضوراً لافتاً للمواطنين الإيرانيين في مراكز الاقتراع، سواء في بيروت أم في قلمَي النبطية وبعلبك. ولذلك، نحن نتوقع أن نشهد اليوم مشاركة توازي الإقبال الذي شهدناه في آخر انتخابات رئاسية”.

وفي ردّه على الحملات الدعائية التي استهدفت إيران في الأيام الأخيرة، قال السفير “نحن في إيران نتبنّى مفهوم الديموقراطية الدينية، وفي ظل هذه الديموقراطية الدينية، ومنذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم، شهدنا انتخابات عديدة وكثيرة في شتى المجالات. وقد حرصت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في أصعب الظروف، على إجراء الانتخابات، سواء الرئاسية أم البرلمانية أم البلدية، في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل”.

وأكد السفير أن “الانتخابات جرت في ظل حضور شعبي كثيف ومشاركة جماهيرية واسعة”، مضيفاً “نحن على ثقة تامة أنه على الرغم ممّا تروّج له الأبواق المعادية للثورة الإسلامية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الشعب الإيراني سيكون حاضراً اليوم بقوة، عبر مشاركته الفاعلة، ليثبت بطلان هذه الدعايات المغرضة، من خلال صوته الذي سيدلي به ومن خلال إرادته الحرة”.

المصدر: مواقع