الإمام الخامنئي: أوصي الرئيس المنتخب بمواصلة طريق الشهيد رئيسي والجميع إلى التعاون لتقدم البلاد

أوصى الإمام السيد علي الخامنئي الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بالتطلع إلى المستقبل المشرق ومواصلة طريق الشهيد السيد ابراهيم رئيسي.

وقال الإمام الخامنئي في بيان “أوصي الرئيس المنتخب بتوظيف كل إمكانيات البلاد ولا سيما الشباب الثوري والمخلص من أجل رفاه الشعب وتقدم البلاد”، وأضاف “من المناسب أن يتحول التنافس خلال الانتخابات إلى صداقات وأن يبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل ازدهار إيران”.

كما اوصى الإمام الخامنئي الجميع بالتعاون والتفكير الجيد من أجل تقدم البلاد ورفعتها.

وأكد الإمام الخامنئي أن الشعب الإيراني تمكن من انتخاب رئيس بأغلبية الأصوات عبر انتخابات حرة وشفافة بمدة قانونية قصيرة. وأضاف الإمام الخامنئي “هذه الانتخابات حركة عظيمة في مواجهة الجلبة المفتعلة لمقاطعة الانتخابات التي أثارها العدو لبث اليأس بين الشعب”.

وخلال ادلائه بصوته أمس بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14، قال الإمام الخامنئي إن الشعب الايراني سيختار الأفضل.

وأضاف “يوم حضور شعبنا العزیز ومشاركته في الانتخابات، وهو أمر سياسي مهم للبلاد، سمعت أن شغف وحماسة الشعب واهتمامهم أصبح أكثر من ذي قبل، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر يبعث على السرور”.

وسأل الله عز وجل أن يوفق الشعب ويزدهر البلاد وأن یجعل كل من یسعی في هذا الطريق تحت فضله ورحمته.

..يتبع

المصدر: مواقع