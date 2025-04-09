بزشكيان: سندافع عن بلادنا بكل قوة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تطمح لامتلاك قنبلة نووية، ولا تريد الحرب بل تريد السلام، مشدداً في الوقت نفسه على أن خيار الاستسلام غير وارد.

وقال بزشكيان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن «إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية. إنهم يقولون إن إيران تريد إنتاج قنبلة نووية. فمن يستطيع أن يضع السياسات أفضل من قائد الثورة، الذي أعلن رسمياً وعلناً أننا لا نسعى إلى امتلاكها؟»، مشيراً إلى أن بلاده «لا تريد الحرب ولن تعتدي على أي دولة».

وأكّد أن إيران «لن تصبح مستعمرة للأجانب»، وقال: «نقف بكل صمود ولا نساوم على شيء وسندافع عن بلادنا بكل قوة»، داعياً إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الإيراني أنّ وزير الخارجية عباس عراقجي سيتوجّه يوم السبت المقبل إلى سلطنة عُمان، حيث سيجري محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.

المصدر: مواقع