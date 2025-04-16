بزشكيان: نرحّب بأي اتفاق يتم التوصل إليه

أعرب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن ترحيبه «بأي اتفاق يتم التوصل عليه»، مؤكداً أن المفاوضات الجارية مع الجانب الأميركي تسير بشكل «طبيعي».

وقال بزشكيان، في اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم، إن «مسار المفاوضات (مع الأميركيين) يسير بشكل طبيعي وعادي، كما إن شؤون البلاد تُنفَّذ وتُتابع في مسارها الطبيعي من دون أي توقف ولو للحظة واحدة بسبب هذه القضايا والمناقشات».

وأضاف الرئيس الإيراني «بالطبع نرحّب بأي اتفاق قد يتم التوصل إليه»، معرباً في الوقت نفسه عن تقديره لتوجيهات القائد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي.

من جهته، قدّم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اجتماع الحكومة تقريراً عن آخر التطورات ومسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك المناقشات المتعلقة بالمفاوضات المقررة يوم السبت المقبل.

وكان السيد الخامنئي قد أكد أنه لا ينبغي ربط مشكلات إيران بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها واحدة من عشرات الأعمال التي تقوم بها وزارة الخارجية.

كما حذّر من تكرار «خطأ الاتفاق النووي في هذه المفاوضات»، داعياً إلى استمرار مسار عمل الدولة نحو تحقيق الأهداف في جميع المجالات، بوتيرة متسارعة، من دون أن يُربط أي شيء بنتائج المفاوضات».

المصدر: مواقع