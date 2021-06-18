الشرطة العراقية: اغتيال ضابط مسؤول عن مكافحة الفساد في العمارة

أعلنت الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا صباح اليوم ضابطا برتبة نقيب مسؤولا عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يغتال في جنوب العراق.

وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة محافظة ميسان الجنوبية لـ”وكالة الصحافة الفرنسة”، بأن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أجرة اغتالوا صباح اليوم النقيب محمد الشموسي قرب منزله”، في مدينة العمارة عاصمة محافظة ميسان الجنوبية.

وأشار إلى أن “النقيب الشموسي كان يشرف على أوامر الاعتقالات التي تصدرها هيئة النزاهة في المحافظة”، لملاحقة متهمين بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 2003، نقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي نصف العائدات النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية