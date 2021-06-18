المرشحون همتي ورضائي وقاضي زاده يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ادلى المرشح عبد الناصر همتي صباح الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة، وذلك في المركز الانتخابي بحسينية ارشاد شمال طهران.

وادلى همتي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

هذا وادلى المرشح محسن رضائي صباح الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة، وذلك في المركز الانتخابي بمرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام جنوب طهران. وادلى رضائي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

ويتنافس رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في السباق الانتخابي مع ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس السلطة القضائية سيد ابراهيم رئيسي، ونائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي.

كما ادلى المرشح امير حسين قاضي زادة هاشمي صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق). وادلى قاضي زادة هاشمي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

يذكر ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة (2:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل ويبلغ عدد الناخبين قرابة 60 مليون شخص، وتبلغ عدد مراكز الاقتراع 70 الف مركز في جميع انحاء البلاد.

المصدر: فارس