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June 18 2021 - 10:16

ايران.. المرشح قاضي زادة هاشمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

منذ 13 mins 18 June، 2021
المرشح قاضي زادة هاشمي
ايران - عربي وإقليمي

ادلى المرشح  للانتخابات الرئاسية الايرانية أمير حسين قاضي زادة هاشمي صباح الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق).

وادلى قاضي زادة هاشمي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباح الجمعة  للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل ويبلغ عدد الناخبين قرابة 60 مليون شخص.

المصدر: فارس

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