الإمام الخامنئي بعد الإدلائه بصوته: الشعب الايراني سيرى الخير من هذه الانتخابات

أدلى الامام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 في تاريخ الجمهورية الاسلامية منذ انتصار الثورة.

وقال الإمام الخامنئي في كلمة له عقب الأدلاء بصوته اليوم ان يوم الانتخابات هو يوم الشعب الايراني، معتبرا ان تصويت الشعب في الانتخابات أمر بناء لمستقبل. واضاف: اليوم الشعب في الساحة وهو من يتحكم بها بحضوره الى صناديق الاقتراع.

وأكد سماحته ان “حضور ابناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو لصالح البلاد وامن الشعب”. واعتبر ان الشعب الايراني سيرى الخير من هذه الانتخابات، قائلا ان تصويت الفرد الواحد مهم بمجمله لكل ابناء الشعب.

وفي كلمته للشعب قال الامام الخامنئي: “باصواتكم ترسمون مستقبلا زاهرا لكل ابناء الشعب”.

وفي الدقائق الاولى من بدء عملية الاقتراع حضر الإمام الخامنئي عند الصندوق المتنقل رقم 110 في حسينية الامام الخميني (قده) للادلاء بصوته لانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة.

المصدر: موقع المنار