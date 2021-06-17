وزير الصحة وقع على اتفاقية مع الهلال الأحمر الكويتي لتوفير لقاحات كورونا

وقع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن إتفاقية بين وزارة الصحة العامة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال مساعد الساير لتوفير لقاحات فايزر لمواجهة فيروس كورونا لصالح المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وبموجب الإتفاقية، سيتم تأمين كمية من اللقاحات وعددها 36500 وحدة من نوع فايزر بمبلغ قدره خمسمئة ألف دولار يتم إيداعه في حساب تبرعات كورونا الموجود في وزارة المالية لصالح وزارة الصحة لتسديده إلى الشركة الموردة، وذلك خلال العقد الثالث من السنة موزعة على أشهر تموز وآب وأيلول، وفقًا للشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة خصوصا لجهة التسجيل المسبق على المنصة الرسمية.

جاء ذلك في حضور السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي ورئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد راشد العنزي ومدير وكالة الأونروا في لبنان كلاوديو كوردوني.

وفي تصريح أدلى به، نوه الدكتور الساير بـ”المساعي التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتوسيع رقعة الملقحين في لبنان، الأمر الذي يشكل تحديا صعبا في العالم كله”. وقال: “إن مساهمة الهلال الأحمر الكويتي في حملة التلقيح والتي تشمل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمواطنين اللبنانيين، تنطلق من أن اللاجئين هم منسيون، إذ قد يفكر كثيرون بالفقراء دون اللاجئين”. وشكر الساير وزارة الصحة العامة لإعطاء جمعية الهلال الأحمر هذه الفرصة.

من جهته، شكر الوزير حسن دولة الكويت الشقيقة من خلال الهلال الأحمر الكويتي “على مسيرة العطاءات والأيادي البيضاء ومواكبة كل المحن التي مر بها لبنان وشعبه وكل المقيمين على أرضه”، كما شكر الصندوق الكويتي للتنمية لما قدمه في المرحلة السابقة في سبيل استكمال تأهيل أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية “الأمر الذي خول هذه المستشفيات القيام بدور أساسي في علاج مرضى كورونا خلال الأزمة الوبائية”.

وإذ رحب بوجود رئيس الهلال الأحمر الكويتي في لبنان، نوه ب”الهبة التي تقدمها الجمعية في سبيل مساعدة حملة التمنيع المجتمعي للبنانيين والإخوة الفلسطينيين والسوريين”، كما شكر الهلال الأحمر على “فرز هبة هبة خاصة بالأدوية المزمنة يتم العمل عليها الآن”.

وختم قائلا: “أثبتم بالفعل محبتكم ودعمكم للبنان من خلال العطاءات المدروسة”، مؤكدا “استمرار التعاون الوثيق لمصلحة الإنسان في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام