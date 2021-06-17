حرائق بالمستوطنات الصهيونية في “غلاف غزة”

ارتفع عدد الحرائق في المستوطنات الصهيونية في “غلاف غزة” الأربعاء إلى 11 حرائق بفعل البالونات والطائرات الحارقة التي يطلقها الشباب الفلسطيني احتجاجا على اعتداء المستوطنين الصهيونية على الأقصى وزيادة الحصار على قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام العدو إن “عدد الحرائق ارتفع منذ صباح اليوم إلى 11 حرائق في المستوطنات القريبة من غلاف غزة”.

وكانت وحدة “برق الجهادية” أعلنت الثلاثاء أنها ستواصل إطلاق البالونات والطائرات الحارقة تجاه المستوطنات الصهيونية بغلاف ردا على الانتهاكات المستمرة للمستوطنين في المسجد الأقصى.

المصدر: فلسطين اليوم