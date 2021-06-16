التيار الوطني الحر: نؤيد اضراب الاتحاد العمالي ونرفع الصوت الى جانبه لمعالجة التردي المعيشي

اعلنت اللجنة المركزية للاعلام في “التيار الوطني الحر” في بيان، ان “التيار يؤيد الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام ويرفع الصوت الى جانب الاتحاد بشأن مطالبه المحقة، وخصوصا لناحية تردي الأوضاع المعيشية ووجوب معالجتها، وتحديدا ما يتعلق بالمواد الأساسية كالبنزين والمازوت والدواء والاستشفاء، ولناحية وجوب الإسراع بتأليف الحكومة والضغط على الرئيس المكلف لتكثيف مشاوراته والاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب اللبناني والمجلس النيابي والمجتمع الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام