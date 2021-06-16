ايهاب حمادة هنأ مؤسسة جهاد البناء بذكرى تأسيسها: لها معنى عميق

بارك عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة، في كلمة له، لمؤسسة جهاد البناء الانمائية لمناسبة الذكرى 33 لتأسيسها، معتبرا انها ذكرى “كريمة ولها معنى عميق”.

وقال: “ان هذه المؤسسه شريكة اساسية للمقاومة، فهي اليد التي تحمي وتبني وتزرع والتي وقفت مع الناس في جميع الازمات خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، وسعت إلى تحسين الوضع الاجتماعي، والعمل على التنمية المستدامة وغيرها الكثير من المجالات”، مشيدا بدورها “الكبير الذي تقوم به في خدمة الناس، في ظل غياب المؤسسات الخدماتية للدولة، وبالتالي أغلقت ثغرة كبيرة في المجتمع”.

وختم حمادة: “لذا، فإننا نتقدم في عيد المؤسسة 33 من جميع العاملين فيها بالتهاني والتبريك لما يقومون به، ونأمل ان نرى في القريب هذه المؤسسة قد وصلت إلى تحقيق أهدافها المرجوة من خلال حضورها الدائم في خدمة المجتمع”.

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة الدكتور المهندس محمد الخنسا “أن المؤسسة ماضية في عطائها على جميع الاصعدة متماشية مع حاجات المجتمع، وحسب الاوضاع المستجدة على الصعيد الاقتصادي”، مشيرا الى انه “بعد تاريخ 7/7/2020 كانت أولوية العمل تكمن في الجهاد الزراعي والصناعي لمواجهة الأزمة الحالية”.

وقال: “في ذكرى عيدها الـ 33 نشدد على تقديم المزيد من العطاءات وانتاج المشاريع بكل عزيمة وقوة لخدمة أهلنا في المجتمع اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام