الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ما شاهدناه بالأمس من فشل لأهداف مسيرة الأعلام وحرف مسارها بعد حالة الرعب التي عاشها المشاركون فيها وبعد تهديدات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 10:18

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ما شاهدناه بالأمس من فشل لأهداف مسيرة الأعلام وحرف مسارها بعد حالة الرعب التي عاشها المشاركون فيها وبعد تهديدات المقاومة

منذ 18 mins 16 June، 2021
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