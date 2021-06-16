في أول مهمة مأهولة منذ 5 سنوات.. الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء الخميس

ترسل الصين ثلاثة رجال إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو خمس سنوات، وذلك في إطار خطة طموح لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل.

وقال مسؤول بوكالة الفضاء المأهول الصينية يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تطلق الصين مركبة الفضاء المأهولة شنتشو-12 في الساعة 9:22 بالتوقيت المحلي (0122 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس في جيوتشيوان بإقليم قانسو.

وقال جي تشي مينغ، مساعد مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، للصحفيين إن رواد الفضاء هم نيه هاي شنغ (56 عاما) و ليو بوه مينغ (54 عاما) و تانغ هونغ بوه (45 عاما).

وتمثل المركبة شنتشو-12، التي تعني “السفينة الإلهية”، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.

وكانت الصين بدأت هذا العام إنشاء محطة الفضاء بإطلاق تيانخه، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل نيسان.

ومن المنتظر أن يقيم طاقم شنتشو لثلاثة أشهر في وحدة تيانخه، التي تعني “وئام السماوات”، وهي اسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رجلين إلى تيانقونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو أيار ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

وتخطط الصين أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.

المصدر: رويتز