غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق عام #الاوزاعي باتجاه #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 08:42

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق عام #الاوزاعي باتجاه #بيروت

منذ 26 mins 16 June، 2021
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