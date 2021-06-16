عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 16 حزيران 2021

العناوين
الأخبار :
اقتراح الـ”كابيتال كونترول” | مجلس النوّاب مستقيل: الأمر لرياض سلامة!
مؤتمر باريس: إبقاء الجيش على قيد الحياة
حزب الله ـــ التيار الحر: سوء «التفاهم» يكبر
عكر للعرب: نحتاج إلى «اهتمام استثنائي»… ولن نؤذي الأشقّاء
«مسيرة الأعلام» تحت الخطوط الحمر: الكلمة للمقاومة
البناء :
بايدن وبوتين: لقاء 5 ساعات للقضايا الثنائية… وعلى الطاولة أزمتا سورية وأوكرانيا وتسوية ليبيا
“سيف القدس” يفرض إيقاعه على حكومة بينيت ومسيرة الأعلام ويرسم خطوطاً حمراء
خلط أوراق رئاسيّ يرافق الطريق المسدود أمام الحكومة الجديدة … وسجال متعدّد الأطراف
الديار :
التراشق بين بعبدا وعين التينة ينسف آخر حظوظ التشكيل
الأمم المتحدة : لبنان يواجه أسوأ أزماته… ودعوات لـ”تحقيق دولي” بانفجار 4 آب
مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس
اللواء :
عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس!
الفرزلي يتحدث عن “إيجابية” الحريري.. والبنزين إلى 200 ألف ليرة للصفيحة
الجمهورية :
مبادرة بري قائمة وقويّة.. وتساؤلات حول قدرة الحريري على الصبر
النهار :
بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات
الأنباء :
مستنقع فشل التأليف يعمّق أزمات اللبنانيين.. والدعم صار من الماضي
الاسرار
البناء
قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن اتصالات من حكومة كيان الاحتلال بالقيادة القطرية أدّت الى تقنين البث المباشر لقناة الجزيرة من القدس لتغطية مسيرة الأعلام الصهيونية بعد مغادرة المسيرة لمنطقة باب العامود وتغيير لهجتها تحت عنوان المساهمة في التهدئة المتفق عليها برعاية أميركيّة.
لاحظت مصادر إعلامية انتقال حالة التوتر والتصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي من جبهة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل إلى جبهات جديدة أصابت بعض شظاياها علاقة حركة أمل وحزب الله وعلاقة حزب الله والتيار الوطني الحر بعدما كان التوتر على جبهة التيار وأمل قد بلغ مداه.
النهار
-تؤكد المصادر الفرنسية أن باريس لم تتخلّ عن دعمها خيار تولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة.
- بدأت مختبرات طبية تعتذر من قاصديها لعدم امكان اجراء الفحوص المخبرية على حساب شركات التأمين والمؤسسات الضامنة.
-تسجَّل أدنى نسبة سياحة خارجية للبنانيين في تاريخ البلد، على خلفية تدهور قيمة الليرة والظروف القاهرة التي يمر بها لبنان.
-تقوم أكثر من دائرة للأحوال الشخصية بالمصادقة على إخراجات قيد قديمة لعدم توافر الأوراق اللازمة لإخراجات قيد عائلية جديدة.
الجمهورية
-يمتعض مسؤولون في تيار من تمسّك حزب حليف بشخصية في موقع مسؤول ويعتبرون أنّه سلّفة كثيراً.
– سُئل قطب سياسي عمّا سيؤول إليه ملف التأليف، فقال: هناك عقل شرير يتحكم بالملف الحكومي ويمنع تشكيل الحكومة وما علينا إلاّ أن نقول اللهم نجِّ البلد من هذا الشرير.
- شهدت عواصم أوروبية مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين خلال الأيام القليلة الماضية وبقيت جميعها طي الكتمان.
اللواء
تعقد لقاءات بين مرجعين، تبقى بعيدة عن الأضواء، لمواكبة ما يجري على صعيد تأليف الحكومة..
انتقد مرجع دستوري الإستغراق في التشريع، أيا يكن، بعيداً عن وجود حكومة ذات صلاحية كاملة؟!
ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019.
نداء الوطن
قالت مصادر قريبة من مرجع نيابي أن الحملة التي يشنها عليه وزير سابق مرتبطة بعلاقات مالية وعقارية بين الوزير السابق وبعد النافذين في النظام الليبي موضوعها أموال وحسابات عائلة القذافي.
رفض أعضاء لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت أن يترأس المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت بقرار من وزير الأشغال مهامَه، عملاً بمبدأ توازي الاشكال الذي لا يجيز أن يترأس اللجنة شخص معين بقرار هئية معينة من قبل مجلس الوزراء.
اعتبرت مصادر متابعة أن تحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الإقتصاد في إطار مكافحة الإحتكار يأتي من باب رفع العتب واقتناص الصورة، إذ يقتصر على إجراء مداهمات شكلية فور حدوث انفراجات أو صرف الاعتمادات من مصرف لبنان.
الأنباء
مسؤول رسمي أجرى تواصلاً مع مرجع سياسي مبدياً حرصه على معالجة قضية أثارت توتراً.
زيارة خارجية لافتة لمرجعية غير مدنية تحمل دلالات على أكثر من خط
المصدر: صحف