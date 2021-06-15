نهر العاصي بيئة نموذجية لتربية سمك الترويت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2021 - 20:38

نهر العاصي بيئة نموذجية لتربية سمك الترويت

منذ 1 ساعة 15 June، 2021
IMG-20210615-WA0103
بيئة ومنوعات - خبر وصورة - صفحات منوعة
غسان قانصوه
يوفر نهر العاصي شرقي لبنان، المتدفق صيفا وشتاء والنظيف والغني بالاوكسجين، بيئة نموذجية لتربية سمك الترويت ، التي أصبحت من أهم القطاعات الإنتاجية الأساسية في اقتصاد مدينة الهرمل.
تنتشر على ضفتي النهر عشرات مزارع تربية أسماك الترويت التي تحتاج لعناية خاصة كما يؤكد المهندس الزراعي جعفر صعب ، الذي اضاف ان الترويت لا يعيش إلا في مياه نظيفة وفي درجة حرارة معينة ، وفي أحواض معقمة.

وتحدث بعض مربي سمك الترويت في الهرمل عن تجربتهم في هذا القطاع ، مؤكدين أن تربية السمك في أحواض خاصة تتم بإشراف مختصين ومهندسين زراعيين ، وأن عددا كبيرا من العائلات يستفيد من هذا القطاع ، كما يتم تصدير كميات من الإنتاج إلى الخارج.

 

كما يعتبر سمك الترويت وجبة الطعام الأساسية لمرتادي مطاعم نهر العاصي لخصائصه الغذائية فضلا عن طعمه الرائع.

نهر العاصي
maxresdefault

المصدر: موقع المنار

التعليقات

مقالات لنفس الكاتب: غسان قانصوه

ذات صلة