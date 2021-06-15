عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 15 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

المصارف “تشفط” الدولارات من السوق

غضبوني على خطى الفاخوري بحماية القضاء العسكري

جوزف عون يلعب بالنار

«انفراجة» لا حلّ في أزمة البنزين: برّي يستمهل الحريري 3 أيام

إسرائيل الجديدة أمام أولى «مغامراتها»: معادلة «غزة – القدس» لم تُطوَ

البناء :

القدس أول اختبارات حكومة بينيت ‏ومعادلة إن عدتم عدنا… وقمة بايدن ‏بوتين غداً أول اختبار دوليّ

الأسد لربط ‏الانتماء القوميّ بمصالح الناس… وحزب ‏الله: المبادرات لا تمنح وقتاً مفتوحاً

‏الحراك الدوليّ الإقليميّ يقترب من لبنان: ‏مفاوضات الترسيم وزيارة بوريل والبنك ‏الدوليّ‎ ‎

الديار :

تمديد “للمناورات” الحكومية و”اللعب على المكشوف” بين بعبدا وعين ‏التينة

واشنطن تروّج ليونة لبنانية في الترسيم…

الامم المتحدة: نصف اللبنانيين ‏فقراء علامات استفهام حول الاندفاعة الدولية والاقليمية “لانقاذ” المؤسسة ‏العسكرية؟

اللواء :

الأليزيه لبري والحريري: استمرار المبادرة والتكليف

خلط أوراق يعقد التأليف ولعبة الشارع والدولار.. وإنذار من حزب الله‎!‎

الجمهورية:

عون على معاييره.. والحريري أقرب إلى الاعــتذار.. وبري: لن نسمح بتجاوز الدستور

النهار :

بري “يجزم” بعدم الاعتذار… ومحاولة جديدة

الأنباء :

نسخة ثالثة” و”تخريجة” و”استياء”.. فرص الإنقاذ تتلاشى

الاسرار

البناء‎

تساءلت مصادر سياسية عما إذا كان إحجام بكركي والقوات اللبنانيّة عن المساهمة في وضع لائحة أسماء يختار ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة منها اسمي الوزيرين المختلف عليهما تعبير عن مجرد ترفع ‏لا يتناسب مع الأزمة الوطنيّة أم أنه موقف يحظى بتشجيع خارجي؟‎

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أبدى مسؤولون أوروبيون خشيتهم من تعثر صندوق البنى التحتية الذي أقرته قمة السبعة الصناعيين الكبار باقتراح ‏من الرئيس الأميركي جو بايدن لأن التجاذب قائم بين الرغبة بمنافسة الصين وخطة الحزام والطريق التي تتقدّم ‏بسرعة وقوة وبين الخشية من وقوع هذه البنى تحت سيطرة حكومات مناوئة تنضمّ للصين وروسيا سياسياً‎.‎

الجمهورية‎

ـ تتابع جهات غربية بإهتمام الترتيبات القائمة لعقد اجتماع للمنظمات اللبنانية في الخارج في 23 الجاري في ‏واشنطن لبحث تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية للبنان‎.

ـ قال مسؤول كبير إن الإنتخابات النيابية المقبلة ستخسر فيها كل الأطراف لأن مجموعات المجتمع المدني ‏‏”خرقتنا كلنا‎”.

ـ أبدى نائب إنزعاجه الشديد من مواقف زميل له كانت تربطه به علاقة تحالفية وصداقة شخصية‎.‎

اللواء‎

ـ وضعت الوجهة المالية الداخلية في ما خص السحوبات وتمويل الدولة، على ما آلت إليه قمّة بايدن – ماكرون حول ‏صندوق سيادي دولي لحماية نقد لبنان‎!

ـ فوجئ مهتمون باقتراحات تخرج عملية تسمية الوزراء عن اطارها المعروف، مع العلم ان هذا الفريق يُركّز دائماً ‏على الأصول والدستور‎!

ـ ظهر تمايز واضح داخل “الثنائي” حول مسؤولية رئيس تيّار موالٍ في تعطيل مبادرات تأليف الحكومة‎.‎

النهار‎

ـ يسود إرباك لدى عدد من شركات التأمين، لا سيما ما يتعلق بحوادث السير حيث يعاني المضمونون صعوبة في ‏الحصول على مستحقاتهم‎.

ـ قلصت مرجعيات سياسية تقديماتها الاجتماعية والصحية، على خلفية عدم تمكّنها من تلقّي الدعم المالي من دول ‏صديقة وهيئات اغترابية‎.

ـ تبين ان مشروع اعادة تأهيل طرق في لبنان بتمويل من البنك الدولي اقر في مجلس الوزراء وجرى تمرير خطة ‏توزيع الطرق في الامانة العامة من دون اقرارها في طاولة الحكومة‎.‎

نداء الوطن‎

ـ اعتبرت جهات متابعة ان عرقلة وزارة الطاقة للتحقيقات في صفقة البواخر تشكل مخالفة لنص المادة 25 من ‏اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنص على معاقبة سلوك الأشـخاص الـذين يقومون بترهيب المعنيين ‏بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة أو تهديدهم أو إيذائهم أو التأثير عليهم‎.

ـ رفض مجلس الانماء والاعمار التجديد لمستشارين لصالح مؤسسة مياه البقاع على حساب قرض البنك الدولي ‏المتعلق بمشاريع الصرف الصحي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بسبب عدم الحاجة اليهم والمبالغة في ‏مخصصاتهم‎.

ـ حتى الآن لم ينجح “التيار الوطني الحر” في تأمين موافقة اي كتلة نيابية أخرى على إدراج نص في اقتراح قانون ‏الشراء العام، يبعد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام في جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء القادم‎.‎

الأنباء

إجراءات خجولة لوزارة حياتية في ظل قضايا التهريب والاحتكار والجشع التجاري الذي يستدعي استنفاراً أكبر بكثير‎.‎

مشاركات رسمية لافتة في مؤتمرات خارجية رغم أوضاع مالية الدولة الصعبة جداً والتي تستدعي ربما تقشفاً أكبر في ‏المصاريف بالعملة الصعبة‎.‎

المصدر: صحف