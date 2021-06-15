القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد

أعلن الناطق باسم قائد القوات العراقية يحيى رسول، إلقاء القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش، في مناطق متفرقة من البلاد. وقال رسول في بيان إنه “بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تنفيذ عدد من الواجبات الناجحة التي استهدفت مقرات وبقايا عناصر داعـش في مناطق مختلفة من البلاد، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 10 عناصر من بقايا عصابات داعـش”.

وأضاف أنه “باشر الجهاز بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي كركوك و صلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية، ونفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجب نوعي في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على 3 عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية”.

وتابع “انطلق أبطالنا بعدها وعلى ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليها نحو عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين”، مؤكدا أن “جهاز مُكافحة الإرهاب يعمل بمهنية عالية لضرب بقايا الإرهاب في كُل مكان بقوة وأن واجباته لن تتوقف حتى القضاء التام على آخر عنصر من عصابات داعش”.

المصدر: سبوتنيك