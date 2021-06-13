ارقام مشجعة لمتلقي اللقاح في ماراثون فايزر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 21:34

ارقام مشجعة لمتلقي اللقاح في ماراثون فايزر

منذ 56 mins 13 June، 2021
تقارير مصورة - لبنان

في ماراتوث فايرز، عدد المستفيدين من اللقاح اليوم يتخطى الاثنين والعشرين الفا .

المصدر: قناة المنار

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