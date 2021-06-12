مقتل 8 صينيين وإصابة 3 آخرين جراء تسرب كيميائي

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون جراء تسرب كيميائي وقع اليوم السبت في ولاية قويتشو في جنوب غرب الصين.

وأضاف أنه في الساعة 0:12 صباح اليوم السبت وصل إلى الدائرة المحلية للأمن الاجتماعي بلاغ بأن أشخاصا أغمي عليهم أثناء أعمال تفريغ فورمات الميثيل في منطقة التنمية الاقتصادية والفنية بمدينة قوييانغ.

وتدل نتائج التحقيق التمهيدي على أن التسرب الكيميائي وقع أثناء تفريغ فورمات الميثيل من مركبة تحمل لوحة ترخيص هوباي، في أراضي مصنع ” Sanqiang Xingxing Chemical”.

وتم نقل كل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأجرى الخبراء صباح اليوم السبت تفتيش الحالة البيئية في مكان الحادث. وأظهرت نتائجه أن نوعية الجو فيها على المستوى الطبيعي.

ولا تزال أسباب الحادث غامضة حتى الآن.

المصدر: وكالات