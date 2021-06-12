أربع علامات على وجهك تظهر أنك تعاني من نقص فيتامين B12!

يمكن لمكملات فيتامين B12 أن تعالج النقص الغذائي الكامن، سواء نشأ عن الغذاء المتبع، أو حالة مناعة ذاتية مكتسبة أو جراء جراحة في المعدة.

ويقترح بحث الدكتور راجندران كانان، وجود أربع علامات على بشرتك تدل على الحالة، وتشمل:

فرط التصبغ

أوضحت الكلية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن فرط التصبغ يحدث عندما “تصبح بقع الجلد أغمق من الجلد الطبيعي المحيط”.

ويمكن أن تظهر هذه البقع من الجلد الداكن في أي مكان على الجسم، بما في ذلك الوجه.

ويحدث عندما يشكل الميلانين – الصبغة البنية التي تنتج لون الجلد الطبيعي – رواسب في الجلد.

وتُعد بقع العمر أو “النمش الشمسي”، مثالا على فرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس.

وتصبح بقع فرط التصبغ أكثر قتامة في الشمس (مما يجعلها أكثر وضوحا).

وأوضحت كلية الأمراض الجلدية أن “هذا يحدث لأن الميلانين يمتص طاقة أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من أجل حماية الجلد من التعرض المفرط”.

البهاق

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن البهاق هو المكان الذي تظهر فيه “بقع بيضاء شاحبة على الجلد”. إنه عكس فرط التصبغ حيث أن نقص الميلانين هو الذي يسبب البقع البيضاء.

وتحدث هذه الحالة بشكل شائع في الوجه والرقبة واليدين، وكذلك في تجاعيد الجلد.

التهاب زاوية الشفاه

وهو حالة تسبب “بقع حمراء منتفخة في زوايا فمك”، وفقا لـWebMD.

ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الشفة الزاوي، تشققات مؤلمة أو تقشر أو نزيف.

تغيرات الشعر

ذكر بحث الدكتور كانان أن “تغيرات الشعر” “مرتبطة بنقص فيتامين B12”.

ومع ذلك، فإن تغيرات الشعر – بالإضافة إلى فرط التصبغ والبهاق والتهاب الشفة الزاوي – “لا تقتصر على نقص فيتامين B12 وحده”.

وأشارت NHS إلى علامات أخرى على نقص فيتامين B12، تشمل:

• لون أصفر شاحب على جلدك.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة الفم.

• تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.

• اضطراب الرؤية.

• التهيج.

• الكآبة.

• تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك.

• انخفاض في قدراتك العقلية، مثل الذاكرة والفهم والحكم.

المصدر: اكسبريس