ما هو الوقت المثالي لتناول القهوة؟

كشفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، لماذا لا ينصح بتناول القهوة قبل تناول الطعام أو بعده مباشرة.

وتشير الخبيرة في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن شرب القهوة مع وجبة الفطور، ليست عادة صحية. لأن القهوة تمنع امتصاص المواد المغذية المفيدة للجسم الموجودة في الطعام الذي نتناوله.

وتقول، “لا أنصح مرضاي بتناول القهوة على معدة فارغة، أو بعد تناول الطعام مباشرة. لأن القهوة تسبب خللا في عملية امتصاص معادن مثل الحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، الضرورية والأساسية لصحة الرجال والنساء على حد سواء”.

ووفقا لها، الوقت المثالي لشرب القهوة هو الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية، حيث في هذه الحالة ستعمل جميع الخصائص المفيدة للقهوة ، ويبقى التوازن المعدني في الجسم مستقرا.

وتقول، “يفضل تناول القهوة في الفترة بين وجبات الطعام الرئيسية كنوع من الطقوس اليومية، التي يجب أن تكون على الأقل قبل نصف ساعة من تناول الطعام، أو بعد مضي ساعة على الأقل بعد تناوله”.

المصدر: نوفوستي