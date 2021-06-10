الشيخ علي سلمان عزى بالشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 18:46

الشيخ علي سلمان عزى بالشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني

منذ 1 ساعة 10 June، 2021
أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان
البحرين - عربي وإقليمي

عزى الأمين العام لجمعية الوفاق الاسلامية البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان بالشهيد حسين بركات الذي قضى في سجون النظام البحريني.

وتقدم الشيخ سلمان في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي الخميس “بخالص العزاء والمواساة لكل أبناء شعب البحرين الأعزاء ولعائلة الشهيد السعيد حسين بركات ولزوجته وأبناءه الكرام الافاضل”، وتابع “نسأل الله له الرحمة والمغفرة، فقد رحل مطمئنا على طريق الدفاع عن دينه ووطنه وحقوق شعبه وهو شمعة تنير درب الحرية والمطالبة بالحقوق”.

وطالب الشيخ سلمان “العالم الحر بضرورة حماية سجناء الرأي والإفراج عنهم جميعا بلا قيد أو شرط كونهم معتقلوا رأي ويطالبون بإنقاذ وحماية وطنهم”.

المصدر: بريد الموقع

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