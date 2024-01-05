أصدر المعتقلون من الرموز السياسيين والنشطاء في سجن جو المركزي التابع للنظام البحريني(الشيخ عبد الجليل المقداد، الشيخ علي سلمان، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ عبد الهادي المخوضر، الاستاذ عبد الهادي الخواجة، الأستاذ محمد علي والشيخ سعيد النوري) بيانا مشتركا الخميس دعوا فيه لقطع العلاقات مع كيان العدو الاسرائيلي بسبب عدوانه الهمجي على قطاع غزة.

وقال البيان “لقد ضرب كيان الاحتلال بكل المناشدات الإنسانية والقرارات الصادرة من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومبادرات الحكومات والمنظمات الدولية واستمر قرابة تسعين يوماً في ارتكاب جريمة لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيل بدعم وحماية أمريكية غربية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية لسكان غزة ولازالت تتوعد بالمزيد من الوحشية اللامتناهية هادفة لجعل غزة أرض غير قابلة للحياة وتهجير أهلها طوعاً أو كرها”.

وتابع البيان “قد تكلم العالم كثيراً وناشد بعضهم الكيان المحتل وأمريكا لوقف الحرب بما لا نزيد عليه من الكلام لذا ندعو الدول التي اجتمعت في جدة والدول التي صوتت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب للانتقال من الكلام إلى العمل عبر خطوات”، ودعا “لقطع العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والرياضية مع إسرائيل فورا وهذا هو الحد الأدنى وإلا فما ينبغي أكبر”، وأطد على “ضرورة استدعاء السفراء للتشاور وتعليق التعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري مع الدول الداعمة للعدوان حتى الآن والمتمثلة في أمريكا وبريطانيا وألمانيا حتى تتوقف حرب الإبادة على المدنيين في غزة”.

وحث البيان “كل فرد وجميع منظمات المجتمع المدني وكل الشعوب لحث ومطالبة حكوماتها بتنفيذ الخطوتين الأولى والثانية والاستمرار في الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة وتشديد المقاطعة الاقتصادية للكيان المحتل والدول الداعمة للعدوان بما في ذلك عدم السفر السياحي لهذه الدول”.

المصدر: بريد الموقع