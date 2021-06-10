روحاني: العلاقات مع روسيا في القضايا العسكرية باتت أوسع بكثير من ذي قبل

أعلن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الخميس، أن “العلاقات مع روسيا في القضايا العسكرية باتت أوسع بكثير من ذي قبل”، مشيرا إلى أن روسيا دولة مهمة بالنسبة لإيران. وأوضح روحاني خلال افتتاح مشاريع للطاقة في البلاد “العلاقات مع روسيا في القضايا العسكرية، ولا سيما الدفاع، أوسع بكثير من ذي قبل. مشاريع اليوم مهمة جدا بالنسبة لنا، فقد تم إنشاؤه بالتعاون مع جارتنا روسيا”.

وفي إشارة إلى الجهود المشتركة لإيران وروسيا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال روحاني “روسيا دولة مهمة لنا وجارة مهمة وستكون علاقاتنا في مصلحة البلدين والمنطقة والعالم”.

وافتتح الرئيس الإيراني اليوم التشغيل التنفيذي لمحطة كهرباء مشتركة بين إيران وروسيا، والواقعة في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، وبقدرة 1400 ميغاواط.

المصدر: سبوتنيك