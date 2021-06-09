السودان سيحصل على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم جبريل ان “حكومته ستحصل على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد السوداني”.

وقال جبريل الأربعاء إن ” السودان يحصل على 2.5 مليار دولار دعما لاقتصادها من صندوق النقد الدولي”، وأضاف أن “قرار تحرير أسعار الوقود (البنزين والغاز) وهي سلع أساسية للمواطن لكن دعمها تعتبر سياسية خاطئة للاقتصاد”.

ولفت جبريل الى أنه “تم تأجيل تحرير أسعار غاز الطعام وقمح”، وأشار إلى أن “الحكومة ستدعم الأسر الفقيرة عبر برامج ثمرات مستهدفه 80 من العوائل السودانية”.

المصدر: سبوتنيك