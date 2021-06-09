جهاد البناء أطلقت مع اتحاد بلديات البحيرة وبلدية مشغرة المركز الزراعي في البقاع الغربي لمساعدة المزارعين

أطلقت مؤسسة جهاد البناء بالتعاون مع اتحاد بلديات البحيرة وبلدية مشغرة، المركز الزراعي في البقاع الغربي، خلال لقاء تنسيقي حضره مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي والمعنيون في العمل البلدي والجهات المعنية، في قاعة المركز الذي قدمته بلدية مشغرة. ويهدف المركز إلى تقديم المساعدة والإستشارة والتوجيه والتدريب للمزارعين ومربي المواشي وتأمين ما يمكن لهم على أكثر من صعيد.

وقال مدير جهاد البناء في الجنوب المهندس قاسم حسن: “هذا المركز هو من ضمن سلسلة الفاعليات التي تقوم بها مؤسسة جهاد البناء بالتعاون مع البلديات والعمل البلدي واتحادات البلديات لتفعيل العمل الزراعي، واليوم أطلقنا العمل بالمركز الزراعي في مشغرة بالتعاون مع اتحاد بلديات البحيرة وبلديات المنطقة والعمل البلدي، وسيكون هذا المركز منطلقا لسلسلة نشاطات تدريبية وإرشادية وتوعوية إن عبر الحضور المباشر أو عبر التواصل الإلكتروني ومركزا لتقديم الخدمات للمزارعين ومساعدتهم في عمليات التسويق، وكذلك لتقديم الإستشارات الفنية والدراسات العلمية للتوجيه إلى قطاعات زراعية محددة”.

أضاف: “نأمل أن يحقق هذا المركز وهذا التشارك نقلة نوعية للزراعة في البقاع الغربي، والجميع أظهر خلال الاجتماع حرصه على تفعيل كل هذه القطاعات وكل الطاقات لتصب جميعها في تحقيق هدف واحد هو تنمية القطاع الزراعي في البقاع الغربي”.

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات البحيرة المهندس يحيى ضاهر: “نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وحاجة أهلنا للرجوع إلى الزراعة، نحن بصدد إطلاق العمل بمركز زراعي لمساعدة المزارعين تقنيا وإرشاديا للزراعات المحلية وسيكون لاتحاد البلديات دور مهم لجهة تأمين مهندس زراعي للمركز وبعض الإحتياجات واللاوازم الضرورية”.

وأشار بيان لـ”جهاد البناء” إلى أن “خدمات المركز ستطال كل قرى وبلدات البقاع الغربي التي تنضوي تحت اتحاد بلديات البحيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام