عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 8 حزيران 2021

العناوين

الأخبار :

‫بري يلتزم اقرار الـ«الكابيتال كونترول»

المصارف تعهّدت الدفع: 400 دولار و5 ملايين ليرة شهرياً

هل يؤلّف الحريري أخيراً ؟

‫«حماس» تكسر الجليد مع اليمن: شكراً «أنصار الله»

اسرائيل في مواجهة الاسرى والصواريخ

البناء :

ارتباك في الكيان بعد إلغاء الشرطة مسيرة ‏الأعلام في القدس… ومنظمة الهيكل تهدّد ‏باقتحام الأقصى

انفراج أزمة الفيول ‏وإعداد الكابيتال كونترول… مرحلة ‏انتقاليّة في الوقت الضائع

التصعيد ‏السياسيّ يحجب مساعي الحلحلة… ‏وإصرار أصحاب المبادرات على الصبر‎ ‎

الديار :

الانجازات الوهمية: حلّ مُؤقت للكهرباء و “الكابيتال كونترول” لزوم ما ‏لا يلزم

لا “سقف زمنياً” لمبادرة بري… وباسيل يُعاتب “الحلفاء”: لماذا تعويم ‏الحريري !

ترقب لتداعيات الازمة الداخلية.. واستراتيجية “اسرائيلية مُبتكرة” ‏للهروب من مُواجهة حزب الله

اللواء :

“‎مورفين مؤقت” لإبعاد العتمة.. والاعتذار على الطاولة

العماد عون يزور السفير السعودي..

بعبدا تحرك ملف بسري مع البنك الدولي

الجمهورية :

مبادرة بري تواجَه بلعبة تضييع الوقت..

‏البنك الدولي: ألِّفوا الحكومة نساعدكم ‏فوراً

النهار :

تمويل قسري للكهرباء و”ولادة” الكابيتال كونترول

الأنباء :

حكومياً لا اتصالات وتلميحٌ لموقفٍ “مفاجئ” للحريري

الأفق مسدود رغم محاولات ضخ جرعات من التفاؤل ونقمة ‏الناس ترتفع

الاسرار

البناء‎

قال مرجع سياسي إن مَن ينظر للأزمات المتفاقمة في لبنان وخطها البياني صعوداً وهبوطاً يكتشف أن العامل ‏السياسيّ اكبر من الأزمات نفسها، بدليل أنها قبل أن تبلغ الانفجار تجد طريق الحلحلة، وهو ما كان ممكناً قبل ‏حرب الأعصاب التي تروّض اللبنانيين للقبول بما يُعرَض عليهم‎.

رصدت مراكز إعلامية أوروبية غلبة التصريحات الممهّدة للعودة الى الاتفاق النوويّ في واشنطن ومنها التحذير ‏من خطورة امتلاك ايران لسلاح نووي وتشير الى تزامن التمهيد مع ترتيب البيت “الإسرائيلي” الذي يبدو أنه كان ‏شرطاً لاطمئنان واشنطن لتوقيع من دون عواقب ومخاطر‎.‎

الجمهورية‎

ـ بموازاة الإجتماع الذي عقد أخيرًا في الجبل بين قياديين من القوات والحزب التقدمي الإشتراكي رُصدت ‏إجتماعات بين مسؤولين في الإشتراكي والتيار الوطني‎.

ـ أكد نائب عن حزب بارز لسفير غربي إحترام حزبه لقرار دولي حسّاس‎.

ـ تتجه بعض شركات إستيراد مادة حيوية جداً للطلب من وزارة الصحة رفع الدعم عنها لتوزيعها في الصيدليات‎.‎

اللواء‎

ـ تولي قيادات في المحور إهتماماً لما بعد حرب غزة – إسرائيل، سواء لجهة العمليات الأمنية أو استئناف العمليات ‏العسكرية‎.

ـ تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد ‏الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار‎.

ـ يقول مطلعون أن انهيار الكهرباء، والعتمة الشاملة، يطرح بصورة عملية فيدرالية الكهرباء‎!‎

‎الأنباء

المشكلة ذات الطابع الشخصي تتعمق بين مرجعيتين ما بات يشكل حاجزاً نفسياً كبيراً أمام أي حلول‎.‎

بث أجواء ايجابية بما يتعلق بمهمة وطنية بهدف ثني فرقاء سياسيين عن خطوة تصعيدية يلوّحون بها‎.‎

المصدر: صحف