وفد من “تجمع العلماء” زار النخالة.. المقاومة جاهزة فاليد ما زالت على الزناد

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله الجمعة الامين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد نخالة، وتم البحث في آخر التطورات في المنطقة عموما ولبنان وفلسطين خصوصا.

وقال الشيخ عبد الله “بحثنا في آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية خاصة بعد الانتصار الإلهي في عملية سيف القدس التي كان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدور البارز في تحقيق الانتصار فيها”، وتابع “قدمنا في بداية اللقاء التهاني للأخ الأمين العام ومن خلاله للاخوة المجاهدين في الحركة على ما حققه الله على أيديهم، والذي كان إيذانا ببداية النهاية للكيان الصهيوني”.

وأضاف الشيخ عبد الله “أكد لنا الأخ الأمين العام بأن كل الفصائل مصممة على الالتزام بتكريس المعادلة الجديدة والتي تعني أن القدس لن يسمح بتهويدها والمسجد الأقصى سيبقى مفتوحا أمام المصلين ولن يسمح بإخراج أهالي حي الشيخ الجراح من مساكنهم”، وأكد ان “المقاومة ستعمل بكل قوة من اجل إخراج كل المعتقلين بسبب الانتفاضة الأخيرة التي أدت إلى عملية سيف القدس”، وشدد على ان “المقاومة جاهزة فاليد ما زالت على الزناد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام